Zum Geburtstag: Rande Gerber gratuliert Kaia Gerber im Netz!

Das sind mal niedliche Geburtstagsgrüße! Seit über zwei Jahrzehnten gehen Cindy Crawford (56) und Rande Gerber (60) bereits gemeinsam durchs Leben – und könnten nicht stolzer auf ihre zwei gemeinsamen Kinder Kaia Gerber (21) und Presley Gerber (23) sein. Das verdeutlichte der Geschäftsmann nun mit einem süßen Post – denn zu dem Geburtstag seiner Tochter ließ sich Rande etwas Besonderes einfallen. Kaias Vater machte ihr zu ihrem Ehrentag eine rührende Liebeserklärung!

Via Instagram meldete sich Rande am Samstag mit einer niedlichen Geste im Netz – und gratulierte Kaia öffentlich zu ihrem 21. Geburtstag. "Du bist immer für eine Umarmung zu haben... oder für einen Haarschnitt... oder manchmal sogar mit einem Nudelholz. Du nimmst das Leben hin... wie ein süßes Liebeslied. Hör niemals auf zu lächeln. Ich liebe dich", schwärmte der 60-Jährige in seiner Story unter einigen niedlichen Schnappschüssen des jungen Models.

Auch Kaia widmete im April rührende Worte an ihren Vater. "Alles Liebe an einen echten Superhelden-Papa und meinen besten Freund. Ich liebe dich", schrieb die hübsche Brünette zu einem niedlichen Vater-Tochter-Pic im Netz.

Instagram / cindycrawford Cindy Crawford und und ihr Mann Rande Gerber im August 2022

Instagram / randegerber Kaia Gerber als Kind

Instagram / randegerber Kaia Gerber, Model

