Glückliche Ehe: Liz Kaeber verrät ihr Beziehungsgeheimnis

Was schweißt Liz Kaeber (30) und Nick Maerker zusammen? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Partner sind seit vier Jahren miteinander verheiratet. Auch gemeinsamer Nachwuchs ist mittlerweile ein Thema. Es ist sogar Liz' größter Wunsch, eines Tages eine eigene Familie zu gründen. Für sie steht fest: Nick ist ihr Mr. Right. Denn nie habe sie ein Mann so fasziniert wie er. Doch warum sind die Influencerin und ihr Liebster auch nach so vielen Jahren noch so glücklich miteinander?

In ihrer Instagram-Story betonte die 30-Jährige, dass es in jeder Partnerschaft Hoch- und Tiefpunkte gebe: "Das Perfekte gibt es nicht, aber ihr gemeinsam könnt es perfekt machen. Dazu gehört viel Verständnis, Selbstliebe, offene und ehrliche Kommunikation, der nötige Respekt und natürlich die Liebe." Auch sie habe sich oft Gedanken darüber gemacht, ob ihre Beziehung so sei, wie sie sich den Rest ihres Lebens vorstelle. Die Erwartungen an den Partner sollten fair und realistisch sein – viel liege an einem selbst.

Darüber hinaus verriet Liz: "Wir haben immer über alles gesprochen, versucht, für alles eine Lösung zu finden und vor allem haben wir nie aufgegeben und immer sehr fest an unsere Liebe geglaubt." Sowohl sie als auch Nick hätten an sich arbeiten müssen, um das zu erreichen, was sie jetzt gerade haben: "Nick liebt mich bedingungslos, was ich an ihm so schätze: Er würde mich in jeder Hinsicht stärken und mich niemals runterziehen."

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Nick Maerker im Juni 2022

Instagram / lizkaeber Nick Maerker und Liz Kaeber im Juni 2021

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Nick Maerker im Dezember 2021

