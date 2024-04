Vergebung? Rider Strong half dem Missbraucher von Drake Bell

Durch die Doku "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" wurde bekannt, dass Drake Bell (37) beim Fernsehsender Nickelodeon sexuell missbraucht wurde. Der Täter sei Brian Peck gewesen – sein Dialogtrainer am Set – der 2003 wegen elf Anklagen des sexuellen Missbrauchs verhaftet wurde. Doch der Angeklagte hatte viele Unterstützer, die vor Gericht für ihn einstanden – unter anderem auch Drakes Kollege Rider Strong (44). Für den "Drake & Josh"-Darsteller ist das dennoch kein Grund, kein Wort mehr mit Rider zu wechseln. "Ich hatte gerade das wunderbarste Gespräch mit Rider. Wir heilen alle gemeinsam", erzählt der einstige Teeniestar auf X. Die beiden sollen während ihrer Aussprache das Kriegsbeil begraben haben. "Ich spüre nichts außer Liebe und Vergebung für ihn", betont Drake.

Rider war nicht der Einzige aus dem Umfeld des Senders, der Brian vor Gericht unterstütze. Viele der Schauspieler und Teile der Crew schrieben Briefe an den Richter, in denen sie ihren Coach verteidigten – insgesamt sollen während des Verfahrens 41 Schriftstücke eingegangen sein, wie Mirror berichtet. "Am Tag der Urteilsverkündung für Brian kam ich ins Gerichtsgebäude und es war das Unglaublichste, was ich je gesehen habe. Seine gesamte Seite des Gerichtssaals war voll. Es waren definitiv einige bekannte Gesichter auf dieser Seite des Saals und auf meiner Seite waren ich, meine Mutter und mein Bruder", beschreibt Drake das Ende des damaligen Prozesses.

Drake lernte Brian am Set von "The Amanda Show" kennen. Die beiden verstanden sich anfangs sehr gut, sodass der damals Minderjährige häufig für zusätzliche Unterrichtsstunden in das Haus des Schauspiellehrers kam und dort auch die Nacht verbrachte, wie People berichtet. "Ich schlief auf der Couch, auf der ich normalerweise schlafe, und wachte durch ihn auf... Ich öffnete meine Augen und wachte auf, und er... er griff mich sexuell an", erinnert sich Drake. Bei dem einen Vorfall blieb es nicht. Er erklärt: "Ich hatte keinen Ausweg mehr. Die Misshandlungen waren sehr umfangreich und wurden ziemlich brutal."

Drake Bell, Schauspieler

Drake Bell, Schauspieler

