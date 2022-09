Erster Auftritt: So verliebt sind Cedric Beidinger und Hanna

Diese beiden verstecken ihre Liebe nicht! Obwohl Cedric Beidinger in der Show Ex on the Beach nach einer neuen Freundin suchte, wurde er nicht fündig. Bereits seit einigen Monaten wurde von vielen Fans spekuliert, dass der Blondschopf mit Hanna Annika (24) anbandelt. Vor ein paar Tagen bestätigten die zwei die Gerüchte dann, dass sie zusammen sind. Jetzt zeigten sich die Turteltauben bei ihrem ersten Auftritt!

Promiflash traf beim Blogger-Event "mates date" im Rahmen der Berliner Fashion Week auf die beiden Realitystars, die aus dem Nähkästchen plauderten. Für Hanna war das erste gemeinsame Event als Paar etwas ganz Besonderes. "Es fühlt sich sehr schön an, weil wir jetzt nicht mehr aufpassen müssen – was können wir sagen oder verplappern wir uns irgendwie", verriet die Influencerin. Zudem fügte sie hinzu: "Wir sind ja auch frisch verliebt." Auch Cedric ist froh, dass sie sich nicht mehr verstecken müssen: "Es ist eine extreme Erleichterung, denn wenn man so verliebt ist, macht man viele Sachen zusammen oder man macht gemeinsam Urlaub."

Vor wenigen Tagen sprachen Hanna und Cedric mit Promiflash und gaben einige Details über ihre Beziehung bekannt. "Wir sind seit Ende April ein Paar, davor haben wir uns einige Wochen kennengelernt. Wir haben unsere Beziehung knapp ein halbes Jahr geheim gehalten" , verriet der einstige Big Brother-Sieger.

Sonstige Cedric Beidinger und Hanna Annika

Instagram / hannannika_ Hanna Annika im Juli 2022

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger im Juli 2022

