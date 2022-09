Haben Cedric und Hanna Annika schon "Ich liebe dich" gesagt?

Sind die drei magischen Worte schon gefallen? Rund ein halbes Jahr hielten Cedric Beidinger und Hanna Annika (24) ihre Liebe geheim. Nun ist die Katze aber endlich aus dem Sack und der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat und die Temptation Island-Bekanntheit können ihr Glück offen zeigen. Mit Promiflash plauderten die Turteltauben über ihre Beziehung: Sind bei Cedric und Hanna denn auch schon die Worte "Ich liebe dich" gefallen?

Auf dem Blogger-Event "Mates Date" im Rahmen der Berlin Fashion Week traf Promiflash das Paar zum Gespräch. Dabei verrieten sie auch: Sie haben einander schon "Ich liebe dich" gesagt. "Cedric hat es als Erstes gesagt", plauderte Hanna aus. Dieser erinnert sich noch an die Situation – wenn auch etwas vernebelt. "Da hatte ich auch ein bisschen was getrunken, aber dann sagt man ja auch die Wahrheit. Ich konnte mich nicht mehr so daran erinnern. Ich dachte, sie hätte es bei der Verabschiedung gesagt", erzählte der Polizist.

Zu größeren Diskussionen kam es in ihrer Beziehung bisher allerdings noch nicht. Stattdessen genießen sie die vorherrschende Harmonie. "Klar gibt es die eine oder andere Meinungsverschiedenheit, aber das ist auch ganz normal. Wir haben uns noch nie gestritten", betonten Cedric und Hanna.

Cedric Beidinger und Hanna Annika, TV-Bekanntheiten

Cedric Beidinger und Hanna Annika, Reality-TV-Stars

Cedric Beidinger und Hanna Annika, Reality-TV-Stars

