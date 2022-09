Hugh Jackman und seine Deb turteln bei Date-Night in Venedig

Was für ein romantischer Ausflug! Hollywoodstar Hugh Jackman (53) und seine Frau Deborra-Lee Furness (66) hatten erst im April ihren 26. Hochzeitstag. Seit all den Jahren trotzen sie sämtlichen Gerüchten, der Schauspieler sei in Wahrheit eigentlich schwul – eine Behauptung, die seine Frau klar zurückgewiesen hat. Dass sie sich auch noch immer lieben, zeigte das Paar jetzt offen: Hugh und Deb konnten bei einem Bootstrip in Venedig nicht die Finger voneinander lassen!

Daily Mail berichtete, dass Hugh sich während der Filmfestspiele von Venedig zusammen mit seiner Deb Zeit für einen entspannten Abend nahm. Dafür gingen die beiden auf einen romantischen Bootstrip über einen der Kanäle. Zu diesem Anlass hatte der Wolverine-Star sich entsprechend schick gemacht und trug ein graues Jackett mit Jeans. Seine Liebste setzte auf einen eher schlichten Look ganz in Schwarz. Bevor es losging, konnten die Turteltauben aber nicht widerstehen und knutschten innig auf dem Steg.

Im April sendete Hugh seiner Frau noch eine liebevolle Botschaft zum Jubiläum: "Du erfüllst mich jeden Tag mit so viel Lachen, Freude und Backgammon! Deb, du erhellst mein Leben!", schrieb er zu einem Bild, auf dem die beiden am Strand kuscheln.

ActionPress / Cobra Team / BACKGRID Hugh Jackman mit seiner Frau Deborra-Lee Furness in Venedig, 2022

Instagram / thehughjackman Deborra-Lee Furness und Hugh Jackman bei ihrer Hochzeit

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman und seine Ehefrau Deborra-Lee Furness

