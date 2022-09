Ist er etwa wieder verliebt? Timur Bartels macht Andeutungen

Hat Timur Bartels (26) eine neue Flamme? In Sachen Liebe hatte der Schauspieler bisher kein Glück. Im Mai berichtete der Club der roten Bänder-Star, von seiner Freundin verlassen worden zu sein und räumte auch ein, mit dem Herzschmerz zu kämpfen gehabt zu haben. Nun scheint er aber wieder offen für Neues zu sein. Gegenüber Promiflash machte Timur Andeutungen, wieder frisch verliebt zu sein!

Schon in seiner Instagram-Story gab der 26-Jährige seinen Followern Rätsel auf. Ein Fan fragte, ob er verliebt, verlobt oder verheiratet wäre. Daraufhin schrieb Timur: "Eines davon ist wahr, zwei sind falsch." Bei der Fashionshow von Kilian Kerner im Rahmen der Berlin Fashion Week hakte Promiflash weiter nach – und der Serienstar erklärte: "Das ist ein Rätsel, das musst du selbst lösen. Aber man muss dazu sagen, wenn man zum Beispiel verheiratet wäre und nicht verliebt ist, das wäre nicht so schön." Scheint also, als wäre Timur tatsächlich wieder verliebt...

Näheres behält der Berliner bisher jedoch für sich. Promiflash verriet Timur aber schon im Juni, wie seine perfekte Beziehung aussehen sollte: "Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Beziehung alles ist, worum sich das Leben dreht. Das Leben hat mehr Säulen als nur die eine."

Action Press / Frederic Kern / Future Image Timur Bartels den UFA Filmnächte in Berlin im August 2022

Instagram / timur_bartels Timur Bartels, Schauspieler

Instagram / timur_bartels Timur Bartels im April 2022

