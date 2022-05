Traurige Nachrichten aus Timur Bartels (26) Liebesleben! Allzu viele Details um die Frauen in seinem Leben teilt der Club der roten Bänder-Star in der Regel nicht mit seinen Fans. Das letzte Update bekamen sie Anfang 2021, als er sich mit nur wenigen Monaten Abstand als verliebt und dann wieder als Single bezeichnet hatte. Ob er seitdem eine Freundin hatte, war nicht bekannt. Doch jetzt enthüllte Timur: Er war in einer Beziehung – ist aber von der Frau verlassen worden!

Gegenüber Bild sprach der Ex-The Masked Dancer-Kandidat nun offen über seinen Liebeskummer: "Ich muss sagen, bei ihr habe ich echt lange damit zu kämpfen gehabt. Auch weil ich lange im Unklaren war: Hat sie sich getrennt, oder was ist los? Sie hatte mich geghostet..." Doch es sollte sogar noch schlimmer kommen: "Am Ende des Tages ist es so, dass sie wieder mit dem Partner, den sie vor mir gedatet hatte, zusammen ist. Ich glaube, sogar verlobt." Das Ganze habe ihn ordentlich mitgenommen.

Timur offenbarte sogar: "Am Anfang saß ich weinend zu Hause, bin viel spazieren gegangen, bin ans Wasser gegangen. Ich habe viel aufgeschrieben und am meisten gibt es mir, wenn ich das dann in Kunst umformen kann." Deshalb habe der Schauspieler und Musiker seine Gefühle schließlich in seinem neuen Song "Planet" verarbeitet. Wann genau sich die Trennung abgespielt hat und wer das Mädchen war, bleibt jedoch ein Geheimnis.

Getty Images Timur Bartels bei "Ein Herz für Kinder" 2021

Instagram / timur_bartels Timur Bartels, Dezember 2020

Instagram / timur_bartels Timur Bartels

