Maisie Smith postet das erste Knutschfoto mit Max George

Maisie Smith (21) und Max George (34) zeigen ihr Glück nun auch endlich offen! Erst vor wenigen Tagen machte der The Wanted-Star seine neue Beziehung öffentlich. Nur kurz nach der Trennung von Stacey Giggs hat der Sänger eine neue Frau an seiner Seite: die Tänzerin Maisie Smith. Wie glücklich die Turteltauben miteinander sind, bekommen nun auch ihre Follower zu sehen: Maisie postete nun das erste Knutschfoto mit Max!

Der britische Musiker feiert heute seinen 34. Geburtstag. Diesen Anlass nutzte seine Freundin, um ihm in ihrer Instagram-Story zu gratulieren. Maisie teilte einen Schnappschuss, auf dem sie und Max sich liebevoll küssen und notierte dazu ihre Glückwünsche. Der "Heart Vacancy"-Interpret selbst repostete das Bild auf seinem eigenen Account und fügte hinzu: "Danke, wunderschönes Mädchen."

Dass er seine Partnerin auch unterstützt, bewies Max bereits vor wenigen Tagen. Maisie nimmt derzeit an dem Format "Celebrity SAS: Who Dares Wins" teil. Schon vor der Ausstrahlung der ersten Folge teilte der Künstler ein Foto von ihr aus der Sendung in seiner Instagram-Story und schrieb dazu: "Du bist bereits meine Gewinnerin."

Instagram / maxgeorge Max George und Stacey Giggs

Getty Images Sänger Max George im Dezember 2021

Getty Images Maisie Smith, "Strictly Come Dancing"-Star

