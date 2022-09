Nach Gerüchten: Max George bestätigt neues Liebesglück!

Max George (33) überrascht seine Fans mit tollen Neuigkeiten! Erst vor wenigen Tagen wurde publik, dass sich der The Wanted-Star und seine Partnerin Stacey Giggs getrennt haben. Kurz darauf kamen bereits Gerüchte auf, dass der Musiker nach dem Liebes-Aus schon wieder vergeben sein soll – und zwar an die Tänzerin Maisie Smith (21). Und tatsächlich: Mit einem süßen Post im Netz bestätigte Max jetzt sein neues Liebesglück!

In seiner Instagram-Story postete der 33-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem die Strictly Come Dancing-Bekanntheit in Uniform zu sehen ist. Das Foto ist wohl im Rahmen ihres neuesten Projekts entstanden: Die Beauty nimmt nämlich an dem Format "Celebrity SAS: Who Dares Wins" teil – und da ließ es sich Max natürlich nicht nehmen, seine Liebste vor Ausstrahlung der ersten Folge zu supporten. "Du bist bereits meine Gewinnerin", schrieb er zu dem Bild.

Tatsächlich scheint es zwischen dem "Heart Vacancy"-Interpreten und seiner neuen Partnerin auch schon ziemlich ernst zu sein. Obwohl die Turteltauben wohl erst seit Kurzem ein Paar sind, soll er sogar schon sein persönliches Umfeld über sein neues Glück informiert haben. "Max hat den Leuten erzählt, dass er sich in Maisie verliebt hat", verriet eine Quelle gegenüber The Sun.

Instagram / maxgeorge Max George und Stacey Giggs

Getty Images Max George, Musiker

Instagram / maisiesmithofficial Maisie Smith im Mai 2022

