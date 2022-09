So pompös wurden die Sussexes in Deutschland empfangen!

Das nächste Ziel von Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (41) ist Deutschland! Das Ehepaar befindet sich zurzeit auf ihrer Europareise – den Auftakt machte Manchester. Bereits am Montag hielt die einstige Schauspielerin eine Rede und sorgte beim Publikum für große Begeisterung. Während ihrer Tour werden die zwei an einigen Veranstaltungen teilnehmen und sich der Öffentlichkeit präsentieren. Einer dieser Termine findet in Düsseldorf statt – so feierlich war die Begrüßung der beiden Royals!

The Mirror berichtet, dass Meghan und Harry am Dienstag in der rheinischen Metropole eintrafen, um den einjährigen Countdown für die Invictus Games zu feiern. Diese Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten wird in Düsseldorf im Jahr 2023 stattfinden. Der Empfang kann sich eindeutig sehen lassen: Für die Ankunft der Sussexes wurde der rote Teppich ausgerollt. Die Eltern von Archie (3) und Lilibet (1) wurden von den begeisterten Zuschauern erwartet. Bei ihrem Besuch trugen sich die zwei in das Gästebuch des Rathauses ein – laut einem Beamten soll sich die Queen (96) bereits in den 1960er-Jahren in das Buch eingeschrieben haben.

Ein Insider aus den Reihen der Polizei verriet gegenüber Mail Online, dass für den Empfang der beiden besondere Vorkehrungen getroffen wurden: Straßensperren wurden aufgestellt, damit Meghan und Harry ohne Verzögerungen durch den Verkehr kommen. Der Geschäftsführer der Invictus Games Düsseldorf verkündete, dass sich alle Beteiligten "geehrt" fühlen würden, die zwei willkommen heißen zu können.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im September 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Düsseldorf

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Rathaus von Düsseldorf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de