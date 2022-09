Herzogin Meghans erste Rede in Großbritannien seit Megxit!

Für Herzogin Meghan (41) ist das wohl eine echte Herzensangelegenheit! 2020 schockierten die gebürtige US-Amerikanerin und ihr Mann Prinz Harry (37) die Fans der Royals in Großbritannien, indem sie sich aus dem königlichen Geschäft zurückzogen. Seitdem treten die beiden nur noch selten bei offiziellen Anlässen in Harrys Heimat auf. Außerdem hat der Suits-Star auch nicht mehr zum britischen Volk gesprochen. Doch das ändert sich jetzt, denn Meghan wird nun endlich wieder eine Rede in Großbritannien halten.

Bei ihrem Besuch in Europa werden Meghan und Harry am Montag einen Stopp in Manchester einlegen, wie The Sun berichtete. Dort soll der One Young World Gipfel mit einer Zeremonie eröffnet werden. Meghan wird dabei als Botschafterin für eine Rede auf der Bühne stehen, bei der sie über die Gleichstellung der Geschlechter sprechen möchte. Der ehemaligen Schauspielerin, die sich regelmäßig für Frauenrechte einsetzt, liegt dieses Thema bekanntermaßen sehr am Herzen. Und auch für die Zuschauer wird es ein besonderer Moment, denn es ist ihre erste Rede für das britische Publikum seit dem berüchtigten Megxit.

Meghans letzter Auftritt in Großbritannien war während des Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. (96), bei dem sie und Harry aber wegen ihres royalen Ausstiegs nicht mit auf dem Balkon stehen durften. Sie verfolgten die Parade stattdessen aus dem Publikum. Die Teilnahme der beiden an den Feierlichkeiten war die erste auf britischem Boden seit 2020, auch wenn sie hier nur eine kleine Rolle gespielt hatten.

