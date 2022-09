In Italien: Chrissy Teigen verzaubert erneut mit Babybauch

So gut steht Chrissy Teigen (36) der Babybauch! Vor rund einem Monat überraschten das Model und sein Mann John Legend (43) die Fans mit tollen Neuigkeiten: Nachdem sie vor zwei Jahren eine Fehlgeburt erlitten hatte, ist Chrissy nun erneut schwanger! Doch bevor das Leben mit einem Neugeborenen so richtig losgehen kann, genießt das Ehepaar mit seinen beiden Kids aktuell seinen Sommerurlaub – dabei setzte Chrissy ihre wachsende Babykugel gekonnt in Szene!

Auf ihrem Instagram-Account verzauberte Chrissy ihre Fans erneut mit einem süßen Babybauch-Pic: Während die 36-Jährige liebevoll ihre Hände auf den Bauch legt, schaut sie gedankenverloren unter einer Baumgruppe in die italienische Ferne. Dabei trug Chrissy ein langes, blaues Kleid mit Feder-Applikationen am Saum. "Du siehst blendend aus, Chrissy! [...] Ich freue mich so für dich, John und eure Kleinen", schwärmten unter anderem einige Follower in den Kommentaren.

Aber auch mit niedlichen Familienfotos versorgt die Autorin regelmäßig ihre Fans: So machte Chrissy unter anderem mit ihren beiden Kids Luna (6) und Miles (4) ein süßes Selfie! Während die baldige Dreifach-Mama die Zunge rausstreckt, trägt sie ein fliederfarbenes Sommerkleid. Ihr kleiner Sohn tat es ihr frech nach, während seine große Schwester verschmitzt in die Kamera grinst.

Instagram / chrissyteigen John Legend, Chrissy Teigen und ihre Kinder Luna und Miles im September 2022

Instagram / chrissyteigen Model Chrissy Teigen im August 2022

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihre Kinder Miles und Luna im September 2022

