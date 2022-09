Lea Michele ist gerührt: Sohn Ever Leo wird zu schnell groß

Wie die Zeit verfliegt: Lea Micheles (36) Sohn Ever Leo wird viel zu schnell groß! Die US-Amerikanerin, die vor allem durch ihre Rolle als Rachel Berry in der Serie Glee weltbekannt wurde, brachte erst im August 2020 ihr Kind zur Welt. Seitdem schweben die Schauspielerin und ihr Ehemann im Elternglück. Nun kommt es zu einer großen Veränderung für Ever Leo. Dazu widmet Lea ihrem Sprössling rührende Worte!

"Ich habe geweint, als ich heute morgen deine kleinen Schuhe zugebunden habe", richtet Lea melancholische Worte an ihren Sohn in ihrer Instagram-Story. Der Tag, an dem Ever Leo erwachsen wurde, kam für sie viel zu schnell: "Mir kommt es so vor, als wärst du erst gestern geboren worden und jetzt hast du deinen ersten Tag im Kindergarten. Ich bin deine Mama und ich liebe dich", sicherte sie ihrem Söhnchen zu.

Lea feiert heute Abend schon ihr Schauspiel-Comeback am Broadway. Sie fragt sich, ob es die richtige Entscheidung war, jetzt schon wieder zu arbeiten. Gegenüber People sagt die 36-Jährige: "Ich habe mit so vielen Frauen in der Broadway-Community gesprochen, die auch Mütter sind. Und all diese Frauen sagten, es sei wichtig, dass er sieht, dass ich tue, was ich liebe. Daran muss ich mich einfach immer wieder erinnern", sagt Lea zuversichtlich und hofft, Ever Leo später genau dasselbe vermitteln zu können.

Anzeige

Getty Images Lea Michele im September 2019

Anzeige

Instagram / leamichele Lea Michele mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / leamichele Lea Michele im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de