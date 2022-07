Total süß! Lea Michele bekommt Blumenstrauß von ihrem Sohn

Die einstige Glee-Darstellerin Lea Michele (35) und ihr Mann Zandy Reich durften vor rund zwei Jahren ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen: Im August 2020 wurde ihr kleiner Sohnemann namens Ever Leo geboren. Im Moment erholt sich die Sängerin und Schauspielerin von einer Operation – und während ihrer Genesungsphase stärkt ihr auch der Kleine den Rücken: Leas Sohn Ever überreichte ihr jetzt einen üppigen Blumenstrauß!

In ihrer Instagram-Story teilte Lea jetzt einen Schnappschuss, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Kleinen und einem großen Strauß Blumen im Bett liegt. "Als ich am Montagmorgen aufgewacht bin, habe ich die schönste Überraschung von diesem kleinen Mann bekommen", berichtete die 35-Jährige und schwärmte in den höchsten Tönen: "Du bist mein Ein und Alles, Ever. Die größte Freude in meinem Leben ist es, deine Mama zu sein."

Warum genau sich Lea unters Messer legte und wie lange sie sich nun schonen muss, verriet die gebürtige New Yorkerin bislang nicht. Allerdings scheint sie sich auf dem Weg der Besserung zu befinden: Auf dem neuen Schnappschuss strahlt die stolze Mama nämlich bis über beide Ohren.

Instagram / leamichele Lea Michele, ihr Sohn Ever und ihr Mann Zandy im Dezember 2020

Instagram / leamichele Lea Michele mit ihrem Sohn

Instagram / leamichele Lea Michele mit ihrem Sohn

