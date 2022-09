Sieben Jahre Sommerhaus: Diese Paare haben bereits gewonnen

Das Sommerhaus der Stars geht in eine neue Runde! In dieser Woche startet das Format, bei dem bekannte Paare gegeneinander antreten und um den Titel "Promipaar 2022" kämpfen, schon zum siebten Mal. Diesmal ziehen unter anderem Kader Loth (49) und ihr Ehemann Ismet Atli und Eric Sindermann (34) mit Katharina Hambuechen an. Es wird also wieder spannend – doch welche Paare konnten sich in den bisherigen Staffeln durchsetzen?

In Staffel eins 2016 holten sich Xenia Prinzessin von Sachsen (36) und Rajab Hassan (32), Eltern eines gemeinsamen Sohnes, den Sieg. Das nächste Gewinnerpaar bildeten Nico Schwanz (44) und Saskia Atzerodt (30). Nach dem Sieg gab es zwar einen Heiratsantrag für das Ex-Bachelor-Girl – zur Vermählung kam es allerdings nie. Als Drittes gewann dann das Bauer sucht Frau-Paar Iris und Uwe Abel (52).

Elena Miras (30) und Mike Heiter (30), bekannt aus Love Island, schnappten sich 2019 den Sieg, obwohl sie sich in der Sendung ganz schön in die Haare kriegten. In der nächsten Staffel ging es dank Andrej Mangold (35) nicht weniger wild zu – den Sieg holten sich jedoch Andreas und Caro Robens. Im vergangenen Jahr konnten sich dann der Unter uns-Darsteller Lars Steinhöfel (36) und sein Freund Dominik Schmitt gegen die Konkurrenz durchsetzen – auch sie verlobten sich nach dem Sieg ganz romantisch in Paris.

Getty Images Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan in Düsseldorf 2016

Niedermüller, Thomas Nico Schwanz und Saskia Atzerodt im Mai 2017

ActionPress/ Jutta Prechtel Uwe und Iris Abel bei der Verleihung der Goldenen Sonne im August 2021

Thomas Reiner Mike Heiter und Elena Miras im Juli 2020

azee / ActionPress Caro und Andreas Robens, April 2022

Instagram / monsieur_mo_mo Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt im Mai 2022 in Düsseldorf

