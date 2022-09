Erste Bilder: Prinz William ist jetzt in Aberdeen gelandet

Ein weiteres Mitglied ist unterwegs zu Queen Elizabeth (96)! Der Palast berichtete am Donnerstag, dass sich die Königin in einem ernsten Zustand befinde und daher unter ärztlicher Aufsicht stehe. Nach der Bekanntgabe machten sich die ersten Familienmitglieder auf den Weg zur Monarchin – Prinz Charles (73) eilte bereits zu seiner Mutter. Und auch Prinz William (40) zögerte nicht lange und ist jetzt in Schottland eingetroffen!

Auf Bildern, die BBC vorliegen, ist zu sehen, wie der 40-Jährige in Aberdeen gelandet ist. Mit an Bord der Maschine waren der Herzog von York sowie der Earl und die Gräfin von Wessex. Im Flugzeug reisten insgesamt sieben Familienangehörige zum Balmoral Castle. Des Weiteren werden Williams Bruder Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (41), Prinz Edward (58) und Prinz Andrew (62) an der Seite der Queen erwartet. Der Flughafen der Stadt ist rund eine Autostunde von der Residenz der 96-Jährigen entfernt.

Während sich der Herzog von Cambridge unverzüglich zum Balmoral Castle aufmachte, blieb seine Frau zu Hause. Laut Hello kann Herzogin Kate (40) die Queen nicht besuchen, da sie sich um ihren Nachwuchs kümmern muss. Für ihre Kinder steht nämlich eine aufregende Zeit bevor: Die drei hatten ihren ersten Schultag.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Getty Images Die Queen und Prinz William im Juni 2021

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im Januar 2022

