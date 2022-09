Erster Schultag: Royale Begrüßung für William und Kates Kids

Jetzt beginnen aufregende Zeiten für die kleinen Royals! Nach dem Umzug der Cambridges von London nach Windsor steht den Kindern von Prinz William (40) und Herzogin Kate (40) erneut ein weiterer Tapetenwechsel bevor. Erst vor Kurzem gab das Ehepaar bekannt, auf welche Schule ihr royaler Nachwuchs gehen wird. Jetzt wurden sie an ihrem ersten Tag an der neuen Schule von ihrem Direktor herzlich begrüßt.

Wie die neusten Bilder zeigen, wurden die Kinder von William und Kate an ihrer neuen Schule in Windsor Willkommen geheißen. Es ist vor allem für den kleinsten Nachwuchs der royalen Familie ein ganz besonderer Tag, da Prinz Louis (4) trotz der Vorschulklasse jetzt die gleiche Schule wie seine Geschwister Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7) besuchen wird. Gut gelaunt und in der passenden Schuluniform gekleidet, wurden die Kinder von ihren königlichen Eltern bei diesem Neustart begleitet. Die Familie wurde daraufhin von dem Schuldirektor Jonathan Perry an der Lambrook-Schule in Empfang genommen.

Während Louis fünfmal in der Woche seine Vorschulklasse besuchen wird, werden George und Charlotte sechs Tage in der Woche ihren Schulalltag meistern. Kein Problem für die Sprösslinge von William und Kate, da die Schule angeblich ein sicherer Ort für die Kinder sein wird. Das Haus Lambrook soll viel Wert auf Fürsorglichkeit und Freundlichkeit in einer geschützten Atmosphäre legen.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern 2022

ActionPress / Ian Vogler / Avalon Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte im Juni 2022

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Wimbledon im Juli 2022

