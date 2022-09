Neue Show: Eva Benetatou und Filip Pavlovic auf Liebessuche!

Sie geben nicht auf! Schon bei Der Bachelor versuchte Evanthia Benetatou (30) ihr Glück, für die große Liebe hat es aber nicht gereicht. Auch mit dem Vater ihres Sohnes, Chris Broy (33), sollte es nicht auf Dauer klappen. Filip Pavlovic (28) hingegen warb bei Die Bachelorette um Nadine Klein (36), konnte ihr Herz aber nicht gewinnen. Dennoch sind der einstige Dschungelkönig und die Beauty offen für Neues: Bei "Ready Steady Love – In 50 Dates zum Glück" wagen sich Eva, Filip und auch Janine Pink (35) auf Liebessuche!

Ab dem 22. September wird das neue Format bei dem Streamingdienst discovery+ zu sehen sein. In "Ready Steady Love – In 50 Dates zum Glück" testen Eva, Filip und Janine die verschiedensten Wege, um ihren Traumpartner zu finden. In der Show lassen sie sich auf viele Abenteuer ein – 50 unterschiedliche Dates werden demnach zu sehen sein. Das Promi-Trio wagt sich an die klassischen Dating-Apps, probiert aber auch außergewöhnliche Single-Veranstaltungen aus.

Filip beispielsweise sucht bei einem Poledance-Kurs nach seiner sportlichen Mrs. Right. Die Promi Big Brother-Siegerin Janine Pink geht es ganz anders an: Sie macht sich in einer Kutsche auf die Jagd nach ihrem Traummann. Eva hingegen setzt bei der Partnersuche auch auf die Hilfe ihrer Mutter Sula.

