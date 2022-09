Sorge um die Queen: Royal-Fans fahren zum Balmoral Castle

Wird es ernst? Zurzeit versetzt Queen Elizabeth II. (96) das britische Königreich und etliche Fans weltweit in große Sorge. Der Palast kündigte in einem offiziellen Statement an, dass es der Monarchin schlechter ginge und sie sich derzeit unter ärztlicher Beobachtung befinde. Immer mehr sickert nun durch, dass es sich um einen ernsten Fall handele – ein Anlass für viele Anhänger, ihre Genesungsgrüße auszusenden. Mittlerweile sind schon etliche Royal-Fans zum Aufenthaltsort der Queen gepilgert.

Das berichtet BBC News im Live-Stream, der die aktuellen Geschehnisse verfolgt. Demnach haben sich schon einige Menschen vor dem Balmoral Castle in Schottland versammelt, wo sich die Queen derzeit aufhält. Die Polizei befindet sich ebenfalls vor Ort und schützt das Anwesen mit Zäunen und Wachen.

Aber nicht nur die Fans der Royal Family haben sich auf den Weg nach Schottland gemacht. Auch zahlreiche Familienangehörige sind schon in Schottland oder reisen dorthin. So haben sich schon Prinz Charles (73) und Camilla (75) aufgemacht, aber auch Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (41) haben ihren Aufenthalt in Deutschland verkürzt und reisen zum Balmoral Castle.

Anzeige

Getty Images Balmoral Castle, Sommerresidenz von Queen Elizabeth II.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Balmoral Castle

Anzeige

Getty Images Die britischen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de