Wegen der Queen: Prinz Harry & Meghan reisen nach Schottland

Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (41) eilen zur Queen (96)! Am Donnerstagnachmittag veröffentlichte das britische Königshaus eine Pressemitteilung, in der es hieß, dass Ärzte sehr besorgt um den gesundheitlichen Zustand der Königin sind. Diese Nachricht versetzte Fans der royalen Welt in Aufruhr. Einige Familienmitglieder der Monarchin sollen sich schon auf dem Weg nach Schottland gemacht haben, wo sich die Queen gerade aufhält. Auch Harry will mit Meghan unverzüglich zu seiner Großmutter!

Harry und Meghan befinden sich seit Dienstag in Düsseldorf, weil dort im nächsten Jahr die Invictus Games für kriegsversehrte Militärangehörige ausgetragen werden. Die Sportveranstaltung hat der 37-Jährige selbst ins Leben gerufen. Wie BBC jetzt berichtet, sollen sich er und seine Frau Meghan nach den besorgniserregenden Nachrichten um die Queen unverzüglich auf den Weg zu ihr von Deutschland nach Schottland gemacht haben.

Aktuell befindet sich die Queen auf Schloss Balmoral in Schottland. Dort verbringt die 96-Jährige üblicherweise immer ihren Sommer. Laut den Royal-Experten von BBC erhalte sie dort die gleiche exzellente Behandlung wie von ihren Ärzten zu Hause in England.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Juni 2022

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Getty Images Prinz Harry, Juli 2022

