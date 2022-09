Staffelauftakt: "Das Sommerhaus der Stars" holt Mega-Quoten

Die neue Sommerhaus-Staffel darf sich über tolle Quoten freuen! Am Mittwoch ging das beliebte Reality-TV-Format endlich in die siebte Runde – und bereits die erste Folge hatte es in sich. Der ehemalige Promi Big Brother-Kandidat Eric Sindermann (34) und seine Freundin Katharina Hambuechen zofften sich direkt nach ihrem Einzug. Bei den Fans kam der Staffelauftakt sogar besser an als letztes Jahr!

Wie RTL nun in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gab, konnte die erste Folge der Season weitaus bessere Quoten erzielen als im vergangenen Jahr. Insgesamt 1,72 Millionen Zuschauer schalteten ein. Das entspricht in der werberelevanten Zielgruppe einem Marktanteil von 15,2 Prozent. Im vergangenen Jahr sahen weitaus weniger Fans zu: Der Marktanteil lag bei der ersten Folge damals nur bei 13,9 Prozent.

Auch in der nächsten Episode dürften wahre Reality-TV-Liebhaber wieder auf ihre Kosten kommen. Neben einem nervenaufreibenden Spiel und weiteren Streitigkeiten steht für die Kandidaten nämlich die erste Nominierung an. Welches Promi-Pärchen das Sommerhaus in Bocholt-Barlo wohl als erstes verlassen muss?

"Das Sommerhaus der Stars" immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr auf RTL und vorab schon auf RTL+.

