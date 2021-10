Was für eine Pleite! Gestern startete die langersehnte neue Staffel von Das Sommmerhaus der Stars mit Mola Adebisi (48), Lars Steinhöfel (35), Michelle Monballijn und vielen mehr. Den Auftakt der Show hatte sich der Sender aber bestimmt etwas anders vorgestellt, denn die Quoten ließen zu Wünschen übrig. Tatsächlich gab es in den vergangenen Staffeln des Realityformats noch nie eine so niedrige Einschaltquote wie gestern Abend.

Der Start vom Sommerhaus gestaltete sich quotentechnisch recht zäh, wie dwdl berichtet. Während der Marktanteil in der ersten Folge der Realityshow im vergangenen Jahr noch bei 18,7 Prozent lag, erzielte der diesjährige Auftakt nur 13,9 Prozent. Die Staffel mit Andrej Mangold (34), Jenny Lange (27), Eva Benetatou (29) und Co. scheint den Zuschauern deutlich besser gefallen zu haben – zumindest besser als Folge eins in diesem Jahr. Insgesamt sahen knapp 1,77 Millionen Menschen beim Einzug der neuen Sommerhaus-Bewohner zu, was einen Negativrekord in Sachen Quoten für die Serie verzeichnet.

Vielleicht wird die diesjährige Staffel aber doch noch genauso explosiv und erfolgreich wie die letzte – immerhin bahnte sich das erste Drama zwischen zwei der Kandidaten bereits an. Mike Cees-Monballijn war alles andere als begeistert, als er von der früheren Beziehung seiner Frau zu Viva-Moderator Mola erfuhr.

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags 20:15 Uhr auf RTL

RTL Roland Heitz und Janina Korn im Sommerhaus

RTL Dominik Schmitt und Lars Steinhöfel im Sommerhaus

RTL "Sommerhaus der Stars" 2021: Mola Adebisi und Mike Cees

