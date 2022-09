Superselten! Lola Weippert teilt Paar-Pic mit ihrem Freund

Lola Weippert (26) lässt ihre Fans an ihrem Liebesglück teilhaben! Eigentlich hatte die Temptation Island-Moderatorin angekündigt, dass sie ihr Liebesleben nach der Trennung von ihrem Freund Florian Miesen zukünftig privat halten wolle. Doch Ende Juni machte die Influencerin mit einem süßen Kussfoto im Netz ihre neue Beziehung zu einem Surfer namens Eric publik. Mit dem Hottie scheint Lola auch wirklich überglücklich zu sein: Im Netz postete sie nun ein superseltenes Pärchen-Pic!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 26-Jährige jetzt ein paar Eindrücke aus ihrem Malediven-Urlaub. Ein Foto sorgt dabei für ganz besonders viel Aufmerksamkeit: Auf einem Bild ist Lola mit ihrem Freund Eric auf einem Boot zu sehen. Dabei schlingt sie die Beine um ihn – und wirkt total verliebt. "Die wahrscheinlich schönsten drei Wochen meines Lebens", schwärmte die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin.

Den Liebesurlaub mit ihrem Auserwählten scheint die Beauty aus Rottweil also total zu genießen. Während ihres Aufenthalts auf den Malediven gingen die zwei Turteltauben sogar Nacktbaden! "Eins meiner schönsten Freiheitsgefühle seht ihr hier", schrieb Lola zu einem Video, in dem sie mit Eric nackt in den Pool springt.

Lola Weippert, Moderatorin

Lola Weippert mit ihrem Freund Eric im September 2022

Moderatorin Lola Weippert mit ihrem Freund Eric auf den Malediven

