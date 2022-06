Knutsch-Foto: Lola Weippert macht ihre Beziehung öffentlich!

Lola Weippert (26) steht öffentlich zu ihrer neuen Liebe! Im Sommer 2021 verkündete die TV-Bekanntheit das Ende ihrer Beziehung mit Florian Miesen. Seitdem hatte sich die Temptation Island-Moderatorin vorgenommen, sich vorerst mit sich selbst beschäftigen und ihr Glück nicht länger von einem Mann abhängig machen zu wollen. Mit niedlichen Kuschel-Schnappschüssen sorgte sie vor wenigen Wochen bereits für Spekulationen – doch nun ist es offiziell: Lola ist vergeben!

Via Instagram teilte Lola am Samstag ein niedliches Urlaubsbild auf ihrem Profil – auf der Aufnahme aus ihrem Portugal-Trip ist die 26-Jährige jedoch nicht alleine zu sehen. Gemeinsam mit einem jungen Mann liegt sie fest umschlungen auf einem Boot und klammert sich fest an ihren Verehrer. "Zuhause", schrieb sie unter dem Bild vor traumhafter Meereskulisse, als sie ihrem Liebsten einen liebevollen Kuss auf die Lippen drückt.

Ob es sich hier um den Surfer Eric Plancon handelt? Immerhin konnte man Lola bereits immer öfter gemeinsam mit dem Sportler sehen. Auf dem niedlichen Knutsch-Pic der Beauty und ihrem Neuen konnte man jedenfalls nicht erkennen, wer genau der Glückliche ist. Glaubt ihr, Lola wird ihren neuen Freund bald öffentlich machen? Stimmt ab!

Instagram / lolaweippert Lola Weippert und ihr Freund

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

Instagram / ericpyd Lola Weippert mit einem Surfer-Hottie

