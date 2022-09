England in Trauer: Menschen- und Blumenmeere im ganzen Land

Eine ganze Nation ist in Trauer. Am heutigen Tag erschütterte die traurige Nachricht die Welt, dass Queen Elizabeth II. (✝96) verstorben ist. Die britische Monarchin sei friedlich auf Schloss Balmoral eingeschlafen, wie der Palast in einem offiziellen Statement verlauten ließ. Schon zuvor, als deutlich wurde, dass sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert habe, machten sich Menschenmengen auf, um der Queen ihre Genesungswünsche zu übermitteln. Nach der Nachricht ihres Todes häufen sich nun die Blumen und Menschen vor den Anwesen der Queen.

Wie auf neuesten Fotos zu sehen ist, haben sich schon etliche Anhänger Ihrer Majestät vor dem Buckingham Palace in London versammelt. Sie legten Blumensträuße ab, zündeten Kerzen an oder hielten sich in den Armen. Immer wieder weinten auch Menschen und trauerten. Aber nicht nur vor dem Palast herrscht Aufruhr.

Vor dem Sandringham House oder auch vor Windsor Castle, was eigentlich zuletzt der dauerhafte Wohnsitz der Queen war, fanden sich immer mehr Menschen ein. Die britische Flagge, die sonst über dem Schloss weht, ist bereits auf halbmast gesetzt worden.

Getty Images Queen Elizabeth II. bei einer Parade

Getty Images Blumen vor dem Tor des Sandringham Haus

Getty Images Eine Menschenmenge vor dem Buckingham Palace in London

