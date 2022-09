Prinz Harry ist nun auch auf Balmoral Castle angekommen!

Konnte er sich noch rechtzeitig verabschieden? Seit wenigen Stunden ist es für die ganze Welt traurige Gewissheit: Queen Elizabeth II. ist im Alter von 96 Jahre auf ihrem Anwesen in Schottland verstorben. Noch vor Kurzem machte sich die gesamte Royal-Family auf den Weg nach Balmoral Castle – auch Prinz Harry (37). Doch dieser hat etwas auf sich warten lassen: Harry ist nun vor wenigen Minuten bei der schottischen Residenz der Queen (✝96) angekommen!

Wie BBC berichtet, ist der Enkel der Regentin erst vor wenigen Momenten in Schottland zur restlichen Familie dazugestoßen. Demnach konnte sich der 37-Jährige erst nach dem Tod seiner Großmutter von ihr verabschieden. Berichten zufolgen sollte Herzogin Meghan (41) dabei sein, ein Sprecher des Paares stellte aber später klar, dass nur Harry nach Balmoral Castle gefahren ist.

Obwohl Meghan nicht an Harrys Seite in dieser schweren Stunde ist, gedenken die Sussexes gemeinsam der Queen. Ihre Webseite Archwell ließen sie in Schwarz hüllen und schrieben: "In liebevoller Erinnerung an Ihre Majestät Queen Elizabeth II." Damit drückten die beiden ihre tiefe Verbundenheit und Trauer aus.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Harry im Mai 2019

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Harry bei der Chelsea Flower Show 2015

Getty Images Herzogin Meghan und Queen Elizabeth II.

