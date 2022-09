Prinz William und Herzogin Kate haben ihren Titel geändert

Der Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) sorgt für einige Veränderungen in der Welt der britischen Royals. Am vergangenen Donnerstag wurde bekannt, dass die Königin nach 70 Jahren Regentschaft verstorben ist. Deshalb übernimmt nun ihr ältester Sohn Charles (73) das Amt. Daraus ergeben sich für die anderen Familienmitglieder einige Umstellungen: Prinz William (40) und Herzogin Kate (40) rückten nun in der Rangfolge nach und änderten auch schon ihre Titel im Netz!

Nachdem sich Kate und der Sohn von König Charles III. im April 2011 das Jawort gegeben hatten, wurden sie von der Queen zu Herzog und Herzogin von Cambridge ernannt. Da nun aber die bisherigen Titel von Herzogin Camilla (75) und Charles durch die Ernennung zum Königspaar hinfällig sind, werden diese jetzt übernommen: Sowohl auf Instagram als auch auf Twitter änderten William und Kate ihre Bezeichnung ab. Auf beiden Social-Media-Plattformen heißt es nun in der Biografie: "Der offizielle Account des Herzogs und der Herzogin von Cornwall und Cambridge und der Royal Foundation mit Sitz im Kensington-Palast."

Das Paar könnte bald noch einen weiteren Titel erhalten: Als nächster Thronfolger steht William die Bezeichnung als Prinz von Wales zu. Seine Frau wäre dann nach dem Tod von Prinzessin Diana (✝36) die Erste, die den Titel der Prinzessin von Wales wieder tragen würde. Diese Anrede wird allerdings nicht automatisch übertragen, sondern bedarf der Zustimmung des Königs.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Kate bei einer Blumenschau

Getty Images Prinz Charles und Prinz William im November 2021

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William

