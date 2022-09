So erzählte Herzogin Kate ihren Kindern vom Tod der Queen

Das muss Herzogin Kate (40) wohl sehr schwergefallen sein! Am vergangenen Donnerstag ging es plötzlich ganz schnell: Während es am Nachmittag noch in einem Statement des britischen Palasts hieß, dass sich der Gesundheitszustand von Queen Elizabeth II. verschlechtert habe und sie von einem Ärzteteam betreut wird, folgten am Abend noch tragischere Nachrichten – die Königin ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Herzogin Kate musste von diesem Schicksalsschlag nun ihren drei Kindern erzählen – doch wie genau hat die Frau von Prinz William (40) das gemacht?

Während sich William auf den Weg zum Sterbebett seiner Großmutter auf Schloss Balmoral machte, blieb seine Frau zurück. "Kate ist nicht nach Balmoral gereist, um für die Kinder da zu sein. Sie erzählte George, Charlotte und Louis vor der offiziellen Ankündigung sanft von Elizabeths Tod in Windsor", berichtete ein Insider gegenüber Closer. Der Grund, warum die dreifache Mutter es ihren Kids gleich erzählen wollte, war, dass sie es von ihr und von niemand anderem erfahren sollten. "Kate wählte ihre Worte sorgfältig und sagte, dass Elizabeth mit Prinz Philip im Himmel ist. Es gab viele Tränen und Umarmungen und natürlich sind die Kinder erschüttert", plauderte der Insider aus.

Nach dem Tod der Queen nimmt nun ihr ältester Sohn Charles (73) ihren Platz ein. Damit rücken William und Kate in der Rangfolge nach: Sie tragen nun den Titel Herzog und Herzogin von Cornwall und Cambridge. Bald könnte auch noch eine weitere Bezeichnung hinzukommen – wenn der König zustimmt, werden sie zu Prinz und Prinzessin von Wales ernannt.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Kate in London, 2014

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate, September 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Wimbledon im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de