Tod von Queen Elizabeth II.: Premier League sagt Spieltag ab

Auch die Sportwelt trauert um die Queen (✝96)! Gestern verstarb die britische Regentin auf ihrem schottischen Anwesen Balmoral – ihre Kinder, Prinzessin Anne (72) und der neue König Charles III., (73) sollen bei ihr gewesen sein. Zuvor hatte sich der Gesundheitszustand der Monarchin drastisch verschlechtert. Die ganze Welt gedenkt der Queen – 70 Jahre saß sie auf dem britischen Thron. Auch die Fußballwelt steht still und der kommende Spieltag der Premier Liga wurde nun abgesagt!

Wie der Kicker berichtete, reagierten Englands Profi-Ligen nun auf das Ableben der 96-Jährigen – somit wird am Wochenende nicht nur in der Premier League, sondern in ganz England kein Ball rollen. Via Twitter teilte der Premier-League-Verband ein kurzes Statement dazu: "Um ihr außergewöhnliches Leben und ihren Beitrag für die Nation zu würdigen und als Zeichen des Respekts wird der Spieltag der Premier League an diesem Wochenende verschoben."

Der erste Spieltag der Europa League fand hingegen gestern Abend noch statt. Mit Schweigeminuten wurde Queen Elizabeth II. vor Spielbeginn in den Stadien geehrt. Bei der Partie Manchester United gegen Real Sociedad stellten sich auch Cristiano Ronaldo (37) und Christian Eriksen (30) mit ihren Kollegen auf, um der verstorbenen Regentin Tribut zu zollen.

Getty Images Queen Elizabeth II. auf Schloss Windsor, April 2022

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2021

Getty Images Cristiano Ronaldo, Christian Eriksen und ihre Mannschaftskollegen von Manchester United

