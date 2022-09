Werden William und Kates Kids an der Beerdigung teilnehmen?

Bald wird sich die Familie versammeln, um Queen Elizabeth (✝96) die letzte Ehre zu erweisen. Die ganze Welt trauert um die Monarchin, die am vergangenen Donnerstag verstorben ist. Vor ihrem Tod reisten die Söhne der Königin und weitere Familienmitglieder nach Schloss Balmoral in Schottland, um sich von ihr zu verabschieden. Prinz William (4) hatte sich gemeinsam mit seinen Onkeln auf den Weg zu seiner Großmutter gemacht, während Herzogin Kate (40) zu Hause bei den Kindern blieb. Werden Prinz George (9) und seine Geschwister an der Beerdigung der Queen teilnehmen?

Laut dem Magazin Hello gibt es kein offizielles Gesetz, welches besagt, dass Kinder einem Staatsbegräbnis nicht beiwohnen dürfen. Dennoch sei zu erwarten, dass der Nachwuchs von William und Kate zu Hause bleiben wird – aufgrund der zu erwartenden emotionalen Belastung dieses historischen Tages. Zudem ist Prinz Louis erst vier Jahre alt – er könnte noch zu klein sein, um sich bei der Beerdigung angemessen zu verhalten.

The Sun berichtete, dass das Begräbnis am kommenden Montag – zehn Tage nach dem Tod der Queen – stattfinden soll. Der Sarg der Königin wird durch die Londoner Straßen gezogen werden. Der Trauergottesdienst findet in der Westminster Abbey statt – neben der royalen Familie werden Staatsoberhäupter und europäische Königshäuser erwartet.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im April 2022

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Kate lächeln 2022

Getty Images Queen Elizabeth II. bei einer Parade in Edinburgh im Juni 2022

