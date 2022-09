Als Paar auf Events: Marc Terenzi und Verena ziehen Fazit!

Die vergangenen Tage waren für Marc Terenzi (44) und Verena Kerth (41) sehr ereignisreich! Schon seit Wochen heizten der Sänger und die Moderatorin die Gerüchteküche ziemlich an, indem sie sich öffentlich im Netz geküsst oder gemeinsam Events besucht haben. Zuerst behaupteten sie, dass es lediglich ein Spielchen zwischen Freunden sei – doch Promiflash verrieten sie, dass sie ein Paar seien. Nun haben sie eine ganze Reihe Pärchenauftritte hinter sich – aber wie war das für Marc und Verena?

Promiflash traf die beiden erneut auf dem roten Teppich – beim Bunte New Faces Award 2022. Dass die zwei Turteltauben gerade von Event zu Event hetzen, sind sie aber offenbar schon gewohnt. "Das ist ein Teil unseres Lebens von Anfang an, also für uns ist das nichts Neues. Sie kennt das genauso wie ich. Wir haben einfach Spaß daran", erzählte Marc. Verena hingegen findet das sogar richtig gut! "Wenn ich keinen Bock habe zu antworten, schiebe ich das Mikrofon einfach zu ihm rüber und muss nichts sagen. Das ist perfekt", witzelte die Ex von Oliver Kahn (53).

Nachdem Verena und Marc nun schon auf öffentlichen Veranstaltungen zusammen aufgetreten sind, wollen sie das auch mehr im Netz machen. "Ich möchte mit vielen anderen Bereichen auf Social Media anfangen. Bei Social Media kann man uns so nah wie möglich sein. Ich möchte, dass unser Leben ein bisschen mehr auf Social Media stattfindet", gab der Sänger zu verstehen.

Instagram / verenakerth Marc Terenzi und Verena Kerth, Anfang September 2022

ActionPress / Clemens Niehaus / Future Image Marc Terenzi und Verena Kerth im August 2022

Frederic Kern / Future Image Verena Kerth und Marc Terenzi, September 2022

