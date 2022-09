Doppelter Feiertag: Verona Pooth schwärmt von ihrem Franjo

Für Verona Pooth (54) gibt es gleich mehrere Jubiläen zu feiern! Im Netz begeistert die TV-Moderatorin ihre rund 619.000 Abonnenten stets mit Einblicken in ihr Leben. So überraschte sie ihre Community Anfang August beispielsweise mit einer komplett neuen Frisur oder setzte ihre traumhafte Figur mit einem Schnappschuss aus dem Urlaub in Szene. Nun stand für die Schauspielerin ein ganz besonderer Tag an: Verona feierte nicht nur den Hochzeitstag mit ihrem Franjo (53), sondern auch den Geburtstag ihres Sohnes Diego (19).

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 54-Jährige nun ein Video, in dem Aufnahmen von ihrer kirchlichen Hochzeit im Jahr 2005 zu sehen sind. Unter dem Post kam sie dann gar nicht mehr aus dem Schwärmen über diesen besonderen Tag heraus. "Es ist das größte Glück, wenn du jemanden findest, der genau in dein Herz passt. Seit 22 Jahren gehen wir gemeinsam durchs Leben", schrieb die dunkelhaarige Beauty. Sie fuhr fort, dass sich die Eheleute zudem über zwei wundervolle gemeinsame Söhne freuen könne. "Und wenn dann noch der Geburtstag von Diego auf diesen besonderen Tag fällt, ist alles perfekt", versicherte Verona, bevor sie dem frischgebackenen 19-Jährigen zu seinem Ehrentag gratulierte.

Unter dem Post beglückwünschten viele Nutzer die gebürtige Bolivianerin und ihren Mann zum Hochzeitstag, während andere Diego zum Geburtstag gratulierten. So schwärmte Monica Ivancan (45) beispielsweise, wie schön sie das Video fände. "Ihr seid ein tolles Paar und ich freue mich schon auf eure Silberhochzeit", kommentierte Katja Burkard (57).

Getty Images Franjos und Verona Pooths Hochzeit im Jahr 2005

Instagram / verona.pooth San Diego und Verona Pooth, 2021

Instagram / verona.pooth Verona Pooth mit ihrem Mann Franjo und ihren Kindern San Diego und Rocco, März 2022

