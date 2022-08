Heiße Pose: Verona Pooth präsentiert ihre Figur im Bikini

Verona Pooth (54) heizt ihren Fans mal wieder richtig ein! Dass das Model gerne zeigt, was es hat, ist schon lange kein Geheimnis mehr: Nicht selten setzt die zweifache Mutter ihren Körper in figurbetonter Kleidung in Szene. Ab und zu darf sich ihre Community sogar über ein Bikini-Pic freuen – wie auch jetzt: Verona schickte sexy Urlaubsgrüße von den Malediven!

Auf Instagram veröffentlichte die einstige Miss Germany-Siegerin zwei Fotos, auf denen sie am Strand posiert: Sie kniet im seichten Wasser, hält mit ihren Armen ihre Haare über dem Kopf zusammen und schaut mit einem verführerischen Blick in die Kamera. Für den Badespaß trägt sie einen schwarz-weiß-gemusterten Bikini von Louis Vuitton.

Veronas Follower sind von diesem Anblick mehr als begeistert. "Was für eine wunderschöne Frau und wie sexy du bist", schwärmte einer von ihnen unter dem Beitrag. Ein anderer betitelte sie als "Schnittchen". Aber auch Worte wie "heiß" und "Hammerfigur" tummeln sich in der Kommentarspalte.

Instagram / verona.pooth Verona Pooth im Juli 2020

Instagram / verona.pooth Verona Pooth im August 2022

Instagram / verona.pooth Verona Pooth auf den Malediven

