Fotografin verrät: So glücklich wirkte Queen vor ihrem Tod

Queen Elizabeths II. (✝96) Weggefährten erinnern sich an sie. Am vergangenen Donnerstagabend war die Monarchin friedlich auf Schloss Balmoral eingeschlafen. An ihrem Sterbebett sollen ihre beiden Kinder, der Thronfolger Charles (73) und Prinzessin Anne (72) gesessen und sich von ihr verabschiedet haben. Jetzt erzählte eine Fotografin, dass die Queen bei ihrer letzten Amtshandlung wenige Tage vor ihrem Tod sehr glücklich gewirkt habe.

Gegenüber Daily Mail sprach Jane Barlow nun über den letzten Fototermin der verstorbenen Britin am vergangenen Dienstag. Die Fotojournalistin hatte etwas Zeit mit der 96-Jährigen verbracht, bevor sie einige "ungestellte" Fotos von ihr beim Treffen mit der neuen Premierministerin gemacht habe. "Offensichtlich war sie sehr gebrechlich, aber sie hat viel gelächelt", schilderte sie das Verhalten der Verstorbenen und fügte hinzu, dass Prinz Williams (40) Großmutter sehr fröhlich gewirkt habe. Bevor Liz Truss (47) den Raum betreten habe, habe Elizabeth II. einen Kommentar über das düstere Septemberwetter gemacht. "Es war einfach ein schöner Moment, während wir die paar Minuten warteten", erinnerte sich Jane.

Als die 47-Jährige schließlich die Queen traf, entstand ein Bild, auf dem das ehemalige britische Oberhaupt Boris Johnsons (58) Nachfolgerin anstrahlt. "Es war einfach ein schöner, natürlicher Moment, in dem sie einfach aufschaute und lächelte – jetzt ist es umso ergreifender", versicherte die Fotografin.

