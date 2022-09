In zwei Jahren: Angela Merkel will Memoiren veröffentlichen!

Bald wird es tiefe Einblicke in die Entscheidungen von Angela Merkel (68) geben! Seit 2005 regierte sie 16 Jahre lang als Bundeskanzlerin Deutschland – im vergangenen Dezember wurde sie dann von Olaf Scholz (64) abgelöst. Ihren Ruhestand hat sich die Altkanzlerin nach so vielen Jahren in der Politik also redlich verdient – auf der faulen Haut liegen kann sie aber offenbar nicht: 2024 will Frau Merkel ein Buch auf den Markt bringen.

Der Verlag des Werkes versprach, dass darin exklusive und persönliche Einblicke in Merkels politisches Leben gegeben werden. Und auch die Politikerin selbst kam in der Mitteilung zu Wort: In dem Buch werde sie "zentrale Entscheidungen und Situationen" ihrer langen Amtszeit aufarbeiten und diese "auch mit Rückgriff auf meine persönliche Geschichte einer breiten Öffentlichkeit verständlich" machen. Bereits im vergangenen Jahr hatte Merkels Beraterin gegenüber Spiegel Memoiren angekündigt. Darin wolle die 68-Jährige aber nicht ihr Leben nacherzählen, sondern ihr politisches Wirken in den Vordergrund rücken.

Das Buch soll in zwei Jahren zeitgleich in Deutschland, in den USA, Kanada, Großbritannien und weiteren Ländern erscheinen. Und an ihren Memoiren will Merkel offenbar ganz alleine arbeiten, deswegen lässt sie sich auch so viel Zeit: Es sollen keine weiteren Personen wie Journalisten, Historiker oder andere Ghostwriter zurate gezogen werden.

