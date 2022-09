Kendall Jenner und Devin Booker total verliebt nach Comeback

Kendall Jenner (26) und Devin Booker (25) haben ihrer Liebe eine zweite Chance gegeben – offenbar mit Erfolg! Rund zwei Jahre lang waren das Supermodel und der Basketballspieler ein Paar, als sie sich im Sommer 2022 überraschend getrennt haben. Doch dabei sollte es sich um kein dauerhaftes Liebes-Aus handeln, sondern wohl vielmehr um eine Pause: Nach wenigen Wochen machte das Paar weiter, wo es aufgehört hatte. Seitdem gehen sie auch wieder ganz offen mit ihrem Liebesglück um: Kendall und Devin wurden jetzt turtelnd in der Öffentlichkeit gesichtet!

Paparazzi lichteten die zwei Freitagnacht auf einem Gehweg in New York ab. Kendall und Devin machten hier kein Geheimnis aus ihrer Zuneigung und liefen Hand in Hand durch die Straßen der Metropole – auf sämtlichen Bildern aus der Reihe lassen die beiden einander nicht los. Das Pärchen besuchte an dem Abend übrigens die Geburtstagsparty von Influencer und Model Fai Khadra im Privatclub Zero Bond – er ist bekanntermaßen ein guter Freund der Kardashians.

Für diesen Anlass hüllten Kendall und Devin sich in coole Outfits, die auch noch top zueinander gepasst haben: Die Laufstegschönheit trug ein gemustertes enges Kleid in Schwarz-Weiß und kombinierte dazu lässige Boots. Ihr Liebster erschien in lockeren Jeans mit Batik-Elementen, hellblauen Chucks, einem schwarzen Hoodie und einer Cap. Was sagt ihr zu den Looks? Stimmt in unsere Umfrage ab!

Anzeige

JosiahW / BACKGRID / ActionPress Kendall Jenner und Devin Booker in New York

Anzeige

JosiahW / BACKGRID / ActionPress Devin Booker und Kendall Jenner

Anzeige

GAMR / BACKGRID / ActionPress Kendall Jenner und Devin Booker

Anzeige



