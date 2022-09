Nach Auszug: Gibt Michèle de Roos hier neuen Single-Hinweis?

Sorgt Michèle de Roos hier für Klarheit? Die Beauty verliebte sich im vergangenen Jahr bei Der Bachelor in Rosenkavalier Niko Griesert (32). Obwohl sie die Staffel nicht gewann, wurden die zwei nach den Dreharbeiten ein Paar. Anfang August kamen dann beunruhigende News: Michèle kündigte damals an, die gemeinsame Wohnung zu verlassen – ein komplettes Liebes-Aus bestätigten die zwei bislang aber nicht. Jetzt machte die Kölnerin allerdings eine spannende Andeutung.

Auf Instagram teilte Michèle nun nämlich ein Video von einem Foto-Shoot. In dem Clip trägt sie weiße Spitzenunterwäsche unter einer offenen Bluse und hält ein Weinglas in der Hand. Verführerisch blickt die einstige Kuppelshow-Kandidatin dabei in die Kamera. "Boah bist du Single?", kommentierte ihre Bachelor-Kollegin Hannah Kerschbaumer (30). "Wenn du fragst, schon!", entgegnete Michèle mit einem vielsagenden feixenden Emoji.

Ob Michèle damit ein Zeichen geben oder einfach nur ihrer TV-Freundin schmeicheln möchte, ist schwer zu sagen. Feststeht, dass sie ihre Fans mit dem heißen Post nahe an den Schmelzpunkt bringt. "Oh wow, traumhaft schön!", schrieb eine begeisterte Userin. Viele andere pflichteten ihr mit Flammen-Emojis bei.

Instagram / nikogriesert Niko Griesert und Michèle de Roos, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / hicallmehannah Ex-Bachelor-Babe Hannah Kerschbaumer

Instagram / thats.mi Michèle de Roos im März 2022

