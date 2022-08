Auszug: Liebeskrise bei Michèle de Roos und Niko Griesert?

Ist bei den beiden etwa alles aus und vorbei? Michèle de Roos und Niko Griesert (31) waren bis zuletzt das Traumpaar schlechthin. Nach einer turbulenten Bachelor-Staffel 2021 fanden die zwei letztendlich zueinander und zogen sogar ziemlich schnell zusammen. Seit Kurzem häufen sich aber Spekulation darüber, dass es bei den beiden kriseln soll – und tatsächlich: Michèle bestätigt, dass sie demnächst bei Niko ausziehen wird!

Das berichtet die Beauty jetzt ihrer Community in ihrer Instagram-Story. In einem langen Statement erklärt sie: "Wie einige von euch schon mitbekommen haben, sind wir in letzter Zeit öfters getrennt unterwegs gewesen. Ich habe mich dazu entschieden, in naher Zukunft eine neue Wohnung zu beziehen." Die 26-Jährige wolle aber in der Nähe bleiben, damit Niko und sie sich um ihren gemeinsamen Hund weiterhin kümmern können.

Ein endgültiges Aus bestätigt Michèle bislang nicht, dennoch sieht es wohl nicht gerade rosig bei dem Pärchen aus. "Wir beide wissen nicht, ob wir noch mal zueinanderfinden werden. [...] Wir versuchen erst mal gemeinsam für uns die beste Lösung zu finden", schreibt sie im Netz weiter. Niko hat sich derweil noch nicht zu einer möglichen Trennung geäußert.

Wenzel, Georg / ActionPress Ex-Bachelor Niko Griesert mit seiner Freundin Michèle de Roos

Instagram / thats.mi Bachelor-Girl Michèle de Roos

Instagram / nikogriesert Niko Griesert im April 2021

