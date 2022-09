Prinz William teilt rührende Worte nach dem Tod der Queen

Prinz William (40) gibt ein erstes Statement ab. Am Donnerstagnachmittag teilte der Buckingham Palace mit, dass Queen Elizabeth II. (✝96) verstorben ist. Nur wenige Stunden zuvor wurde die Öffentlichkeit bereits über den kritischen Gesundheitszustand der Monarchin informiert und die Mitglieder der royalen Familie reisten zu ihr nach Schottland. Nun meldete sich erstmals Prinz William nach dem Tod seiner Großmutter – und das mit emotionalen Worten.

"Am Donnerstag hat die Welt eine außergewöhnliche Führerin verloren [...]. Ich jedoch habe eine Großmutter verloren. Und während ich um sie trauere, bin ich gleichzeitig auch unglaublich dankbar. Ich habe bis in mein fünftes Lebensjahrzehnt hinein von der Weisheit und der Gelassenheit der Queen profitiert", schrieb der 40-Jährige in einem Statement auf Instagram. Auch betonte William, wie sehr es ihn freue, dass seine Ehefrau Kate (40) und ihre drei gemeinsamen Kinder Zeit mit der 96-Jährigen verbringen konnten.

"Sie war in meinen glücklichsten Momenten an meiner Seite. Und sie war auch in den traurigsten Momenten meines Lebens an meiner Seite. Ich wusste, dass dieser Tag kommen wird, aber es wird einige Zeit dauern, bis es sich real anfühlen wird, ein Leben ohne meine Oma zu führen", fuhr er fort und bedankte sich bei der Queen für die Liebe, die sie ihm und seiner Familie entgegengebracht hat.

Getty Images Prinz William und Queen Elizabeth II.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz William

Getty Images Prinz William im Februar 2022

