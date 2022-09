Projekt mit Patrick Dempsey? Ellen Pompeo wäre sofort dabei!

Das war ein lang ersehntes Wiedersehen! Der Cast der Krankenhausserie Grey's Anatomy ist eigentlich supereng miteinander. Doch zuletzt schockierten Vorwürfe die Fans, die besagten, dass Zuschauerliebling Patrick Dempsey (56) seine Kollegen regelrecht terrorisiert habe. Sein Co-Star Ellen Pompeo (52) scheint davon jedenfalls nicht betroffen gewesen zu sein. Denn Ellen und Patrick trafen jetzt wieder aufeinander – und verrieten, dass sie Lust hätten, wieder zusammenzuarbeiten!

Bei der Disney's D23 Expo in Los Angeles promoteten Ellen und Patrick jeweils ihre neuen Filme und trafen dort wieder aufeinander. ExtraTV fragte beide Darsteller, ob sie Lust hätten, in neuen Projekten wieder zusammenzuarbeiten. "Wir wären zu 100 Prozent bereit. Ich wäre auf jeden Fall dabei, wenn das Material stimmt", zeigte sich die 52-Jährige begeistert. Auch Patrick schien von der Idee ganz angetan zu sein: "Ich würde liebend gern wieder mit ihr arbeiten. [...] Es war schon immer eine ganz besondere Beziehung, die Ellen und ich vor und hinter der Kamera hatten!" Zu einer Reunion der "Grey's Anatomy"-Stars fehlt also nur noch das richtige Drehbuch.

Patrick nutzte die Gelegenheit auf dem Red Carpet der Veranstaltung noch, um ein Interview von Ellen zu crashen und sie einfach selbst zu befragen. "Hi Leute, ich bin hier auf dem roten Teppich mit Yahoo und interviewe die legendäre Ellen Pompeo. Ellen, wie fühlt es sich an, eine Legende zu sein?", witzelte er – eine Aktion, die bei den Fans super ankam.

ABC / Grey's Anatomy Ellen Pompeo in ihrer "Grey's Anatomy"-Rolle Meredith Grey

ABC Patrick Dempsey alias Dr. Derek Shepherd zurück am "Grey's Anatomy"-Set

Krista Vernoff Patrick Dempsey und Ellen Pompeo

