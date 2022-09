"Schwere Zeit": Tom Brady kämpft um seine Ehe mit Gisele

So angespannt ist die Situation zwischen Tom Brady (45) und Gisele Bündchen (42) wirklich! Seit über zehn Jahren führt das Traumpaar eine glückliche Ehe. Nachdem der NFL-Star allerdings sein Karriereende angekündigt hatte und nun doch für eine weitere Saison als Quarterback zurückkehrt, soll es zwischen dem Model und seinem Ehemann gewaltig kriseln – eine Versöhnung scheint auch weiterhin nicht in Sicht zu sein. Denn jetzt wurden neue Gerüchte um die Eheprobleme von Tom und Gisele laut!

So verriet eine Quelle gegenüber People, dass es immer mehr Spannungen in der Ehe von Tom und Gisele gebe: "Sie war so glücklich, als er seinen Rücktritt ankündigte, und sie war überhaupt nicht begeistert, als er das zurückgenommen hat", erklärte der Insider. Aufgeben ist trotz der "schweren Zeit" zumindest für Tom keine Lösung: "Aber ich weiß, dass sie versuchen, oder zumindest er versucht, eine Lösung zu finden, damit es funktioniert. Er will, dass sie das durchstehen und dass alles besser wird", fügte die Quelle außerdem hinzu.

"Er ist im Moment sehr traurig. [...] Es scheint, dass Gisele wütend wird und Dinge sagt, als wolle sie ihn verlassen, aber in der Vergangenheit haben sie sich immer wieder versöhnt", verriet eine weitere Person gegenüber Page Six. So scheint die Situation sogar so ernst zu sein, dass der Profisportler im August elf Tage beim Training gefehlt hatte.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen auf der Met Gala 2017

Instagram / gisele Tom Brady und Gisele Bündchen

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen

