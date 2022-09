Tom Brady und Gisele haben sich immer noch nicht versöhnt!

Die Situation zwischen Tom Brady (45) und Gisele Bündchen (42) scheint weiterhin angespannt zu sein! Seit über zehn Jahren sind die beiden glücklich verheiratet. Aber seitdem der Footballprofi sein Karriereende angekündigt hatte und dann doch für die nächste Saison als Quarterback zurückkehrte, soll es zwischen dem Model und seinem Ehemann gewaltig kriseln! Mittlerweile ist der große Streit um das NFL-Comeback eine Woche her – und trotzdem: Gisele und Tom haben sich wohl immer noch nicht versöhnt!

Wie eine Quelle gegenüber Page Six jetzt berichtete, soll sich das Ehepaar nicht mehr wiedergesehen haben, seitdem die 42-Jährige das gemeinsame Haus in Costa Rica verlassen hatte: "Gisele ist nicht wieder bei Tom. Sie ist zurück nach Florida geflogen, um bei ihren Kindern zu sein, aber sie ist nicht in ihrem Haus in Tampa gewesen", erklärte der Insider in einem Interview mit dem Magazin. "Tom hofft immer noch, dass sie sich versöhnen. Gisele hat ihm schon früher gesagt, dass sie ihn verlässt, und sie haben sich immer wieder versöhnt, wenn sie sich wieder beruhigt hatte", fügte die unbekannte Person zudem hinzu.

Während Tom weiterhin auf eine Versöhnung mit seiner Liebsten hofft, genoss Gisele einen kleinen Ausflug mit ihren gemeinsamen Kindern Benjamin (12) und Vivian (9): Wie People berichtete, soll die Beauty laut einem Insider mit den Kids in ein Badeparadies in Aventura im US-Bundesstaat Florida gefahren sein. "Gisele sah umwerfend aus in ihrem schwarzen einteiligen Badeanzug", berichtete die Quelle außerdem.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Februar 2021

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Model

Instagram / gisele Gisele Bündchen und Tom Brady mit ihren Kindern

