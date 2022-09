Trotz Liebes-Outing: Miyabi Kawai will es langsam angehen!

Miyabi Kawai (48) geht die Dinge in ihrem eigenen Tempo an! Vor wenigen Monaten verriet die Designerin, dass sie wieder frisch verliebt sei und jemanden an ihrer Seite habe. Wer der Glückliche ist, bleibt bisher ein gut gehütetes Geheimnis der Beauty. Im Netz zeigte sie aber, dass sie mit ihrem Liebsten sehr happy ist – in einem Clip streichelte sie ihm liebevoll durchs Haar. Dennoch möchte Miyabi alles langsam angehen lassen, wie sie Promiflash nun beim "Thomas Sabo & Saboteur Press Cocktail" im Rahmen der Berliner Fashion Week verriet!

