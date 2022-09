Über 300 Stücke: Was passiert mit den Juwelen der Queen?

Wohin kommt der edle Schmuck von Queen Elizabeth II. (✝96)? Es ist erst wenige Stunden her, dass die britische Monarchin friedlich auf ihrem Landsitz Balmoral verstarb. Das britische Volk und ihre Familie um den neuen König Charles III. (73) befinden sich derzeit im Ausnahmezustand, denn jetzt wird es in Großbritannien eine Menge Neuerungen geben. Außerdem bleibt die Frage: Was passiert eigentlich mit den wertvollen Juwelen der Queen?

Über 300 Schmuckstücke befanden sich im Besitz der Queen, berichtete das Hello Magazine. Das umfasst diamantenbesetzte Broschen, Uhren, Ringe und Ohrringe. Aber nicht alles davon ist ihr Privateigentum gewesen. Die berühmten Kronjuwelen gehören dem Staat und werden daher auch weiterhin als Ausstellungsstücke im Tower of London aufbewahrt, wo sie von Besuchern bewundert werden können. Der Schmuck, der der Königin selbst gehört hat, wird wahrscheinlich an ihre Familie ausgehändigt. Es wird vermutet, dass neben Charles und seiner Frau Camilla (75) auch Herzogin Kate (40) einige Stücke erhalten wird.

Eine Expertin der Vogue hatte bereits vor einigen Jahren die Bedeutung der Tiaras und Diademe der Kronjuwelen eingeschätzt: "Sie sind weit davon entfernt, spießige Zeugnisse einer vergangenen Ära zu sein. Vielmehr sind sie dafür gemacht, die Bedeutung der Monarchie von einer Generation zur Nächsten weiterzugeben."

Getty Images Die sogenannte Imperial State Crown

Getty Images Queen Elizabeth II. im Dezember 2019

Getty Images Die Kronjuwelen des britischen Königshauses

