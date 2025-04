Das kam bei Queen Elizabeth II. am Karfreitag auf den Tisch

An Karfreitag wird auf der ganzen Welt eines der ältesten Rituale des Christentums zelebriert: der Verzehr von Fisch statt Fleisch, um an das Opfer Jesu zu erinnern. Auch bei Queen Elizabeth II. (✝96), die als tief in ihrer Tradition verwurzelt galt, war dieses Ritual fester Bestandteil des Tages – allerdings in ungewöhnlicher Ausführung, wie ihr ehemaliger Koch Darren McGrady in einem YouTube-Video verriet. Statt klassischem Kabeljau oder Schellfisch bevorzugte die Königin eine zartere Variante und ließ Hake [Seehecht] servieren, der jedoch nicht frittiert wurde. Stattdessen wurde der Fisch mit Butter, Ei und einer Pankokruste verfeinert und im Ofen gebacken. Dazu gab es extravagante Beilagen wie in Perfektion geschnittene, symmetrische Pommes und selbst gemachte Estragon-Hollandaise.

Die Sorgfalt reichte weit über die Auswahl der Zutaten hinaus. McGrady erklärte in dem Video weiter, dass die Präsentation ein wichtiger Teil des Essens war: Jeder Pommesstreifen war auf dieselbe Größe zurechtgestutzt, der Hake wurde mit einer Blume dekoriert und die Hollandaise wurde kunstvoll angerichtet. Obwohl das Mahl elegant wirkte, erfreute sich die Queen dieser Speise auch gerne im kleinen Kreis, insbesondere bei familiären Gästen. Zusätzlich zu dem Fischgericht gab es laut ihrem ehemaligen Küchenchef am Karfreitag auch hausgemachte Hot Cross Buns zum traditionellen Nachmittagstee – ein weiterer Klassiker der britischen Küche. Am Ostersonntag genoss die Royal Family hingegen traditionell ein festliches Lammgericht, begleitet von roten Johannisbeeren und einer Auswahl an Schokoladeneiern.

Am 8. September verstarb die beliebte Monarchin auf Balmoral Castle. Dennoch hängt das britische Volk noch sehr an ihr. 2026 soll anlässlich ihres 100. Geburtstags eine Skulptur im St. James's Park in London aufgestellt werden. Laut den Berichten von Mirror wird das Denkmal möglicherweise in der Nähe der Statue von Königin Victoria errichtet – diese befindet sich vor dem Buckingham Palast.

Getty Images Queen Elizabeth II., April 2017

Getty Images Queen Elizabeth II. im Mai 2022

