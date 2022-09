Zum Geburtstag: Patrice Aminati findet süße Worte für Daniel

Patrice und Daniel Aminati (49) scheint die Geburt ihres Kindes noch enger zusammengeschweißt zu haben. Seit mittlerweile vier Jahren gehen der TV-Moderator und seine Liebste nun schon gemeinsam durchs Leben. Nachdem sie sich im vergangenen April das Jawort gegeben hatten, krönte im August ihre Tochter Charly Malika ihr Glück. Anlässlich von Daniels 49. Geburtstag machte Patrice ihm nun eine süße Liebeserklärung.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Dresdnerin jede Menge gemeinsamer Aufnahmen mit dem gebürtigen Aachener. In ihren Posts kam die Blondine kaum aus dem Schwärmen über ihren Ehemann heraus. So erzählte sie, dass Daniel unglaublich sexy und stylish sei und stets die Balance zwischen dem Äußeren und dem Inneren finde. "Ich liebe die vielen kleinen schönen Momente mit dir, die wir uns im Alltag schaffen", schrieb Patrice. Der Sänger sei außerdem ein wundervoller Vater für ihre gemeinsame Tochter und sie schätze es sehr, dass er "den frühmorgendlichen Wickeldienst" übernehme, damit sie noch etwas liegen bleiben kann.

"Nach vier gemeinsamen Jahren – [...] haben wir ineinander einen Hafen gefunden", hielt Patrice fest und fügte später hinzu, dass Daniel der Mann sei, für den sie sich immer wieder aufs Neue entscheiden würde. "Möge das erst der Beginn unserer gemeinsamen Reise sein...", beendete sie ihre Liebeserklärung entzückt.

Anzeige

Instagram / patrice.eva/ Patrice und Daniel Aminati

Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel Aminati mit seiner Tochter im August 2022

Anzeige

Instagram / patrice.eva Daniel Aminati und seine Frau Patrice

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de