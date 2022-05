Daniel Aminati (48) ist unter der Haube! Ende April überraschte der Moderator seine Fangemeinde mit freudigen Neuigkeiten: Er hat seine Verlobte Patrice geheiratet! Die standesamtliche Trauung im Grand Hotel Heiligendamm fand nur wenige Wochen vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes statt. Bislang hielt sich der TV-Star mit Informationen zu seiner Heirat aber noch zurück. Umso mehr dürften sich die Fans nun freuen: Im Netz schwärmte Daniel jetzt regelrecht von seinem großen Tag – und verriet dabei auch ein paar weitere Hochzeitsdetails!

Auf seinem Instagram-Account postete der 48-Jährige nun ein paar Fotos von der Zeremonie. In der Bildunterschrift gab er endlich auch das Hochzeitsdatum preis. "Der 27. April ist ein besonderer Tag – nicht nur, weil er der Geburtstag von Patrice ist", schrieb Daniel. Vor genau einem Jahr habe er nämlich auf den Malediven um die Hand seiner Liebsten angehalten. Zusätzlich verriet der gebürtige Aachener in dem Posting, dass die Eheleute im kommenden Jahr noch einmal vor den Traualtar treten wollen: "Nächstes Jahr werden wir in größerem Kreis und als neue kleine Familie auf Mallorca heiraten!"

Die Turteltauben können es mittlerweile jedenfalls kaum mehr erwarten, bis sie ihre kleine Tochter auf der Welt begrüßen dürfen. In seiner Story ließ Daniel nun noch einmal durchblicken, wie sexy er seine Patrice während der Schwangerschaft findet. "Meine Süße ist fast im siebten Monat und hat kaum Bauch", meinte er und fügte hinzu: "Ach, du siehst toll aus. Wirklich. Das steht dir sehr, sehr gut."

Instagram / danielaminati Daniel Aminati und seine Partnerin Patrice

Instagram / patrice.eva Daniel Aminati (r.) mit seiner Patrice im Januar 2020

Instagram / patrice.eva Patrice und Daniel Aminati im November 2019

