Darum ist John Legend mit seiner Chrissy Teigen so glücklich

Was ist das Liebesgeheimnis von John Legend (43) und Chrissy Teigen (36)? Der Musiker und das Model sind mittlerweile schon seit 2013 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder: Tochter Luna (6) und Sohn Miles (4). In einigen Monaten darf das Paar auch schon Baby Nummer drei auf der Welt begrüßen. Doch zuvor steht für die Turteltauben ein besonderes Ereignis an – und zwar der neunte Hochzeitstag! Aber wie schaffen es John und Chrissy eigentlich, nach all den gemeinsamen Jahren noch so glücklich miteinander zu sein?

Beim Interview in der Radio-Show "Heart Breakfast" sprach der 43-Jährige nun über sein Erfolgsrezept. "Ich glaube, es ist gut, sich in jemanden zu verlieben, den man wirklich respektiert und mag und mit dem man gerne zusammen ist", gab er preis. Für John sei Vertrauen und gegenseitige Unterstützung in einer Beziehung total wichtig – und er sei überglücklich, mit Chrissy so eine tolle Frau an seiner Seite zu haben.

Auch auf sein Vaterglück kam der "All Of Me"-Interpret zu sprechen. Die ganze Familie sei schon sehr aufgeregt und könne es kaum erwarten, bis das Baby endlich das Licht der Welt erblickt. Einige Monate müssen sich John und seine Liebsten aber noch gedulden. Im Interview teaserte er an, dass der geplante Geburtstermin erst Anfang nächsten Jahres ist.

Chrissy Teigen mit ihrem Mann John Legend und ihrer Tochter Luna, August 2022

Chrissy Teigen und John Legend im August 2022

John Legend und seine Frau Chrissy Teigen im August 2022 in Italien

