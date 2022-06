Nach Trennung von Aaron: Shailene Woodley blickt nach vorne

Shailene Woodley (30) schaut nur noch in die Zukunft. Ende April verriet ein Insider, dass sich die Divergent-Darstellerin und ihr Partner Aaron Rodgers (38) getrennt haben sollen. In den vergangenen Wochen wurden die ehemaligen Turteltauben jedoch mehrfach miteinander gesehen, sodass immer wieder Gerüchte über ein Liebescomeback der beiden Stars aufkamen. Doch mit dem Kapitel "Aaron" scheint die brünette Beauty jetzt ein für alle Mal abgeschlossen zu haben. Im Netz reflektierte Shailene nun über ihr Leben und schien nach vorne blicken zu wollen.

Auf Instagram veröffentlichte die 30-Jährige nun einen Schnappschuss von sich, auf dem sie schlicht im Gras liegt. Dazu schrieb Shailene emotional: "An den Monat Juni: Lassen wir die großen Weltereignisse einmal beiseite, so hast du auf einer persönlichen Ebene den Kopf und das Herz dieser Frau gepflegt". Im vergangenen Monat habe sie viel erlebt und Erfahrungen gemacht, über die sie sehr glücklich zu sein schien. "Du hast mir Sauerstoff in Form von Freunden, Babys, Bäumen, Magie, tanzen, Tieren, Salz, Sonne, tiefgründigen Gesprächen, Sixpacks vom Lachen [...] gegeben", fuhr die Big Little Lies-Schönheit fort. Auch einige "Hallos" und "Auf Wiedersehens" habe es gegeben.

Bereits vor wenigen Tagen hatte Shailene in ihrer Story ein Zitat über Trauer geteilt. "Trauer ist Anerkennung, denn sie ist die natürliche Art und Weise, wie die Liebe das, was sie vermisst, ehrt", hieß es dort. Trauer auf diese Weise zu sehen, helfe ihr, die aktuelle Situation zu respektieren.

Instagram / shailenewoodley Shailene Woodley im Juni 2022

Getty Images Die Schauspielerin Shailene Woodley im September 2019

Getty Images Shailene Woodey im Mai 2019

